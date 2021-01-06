В полночь в Екатеринбурге на улице Высоцкого начался сильный пожар. Загорелся пристрой к магазину «Мегамарт» в зоне разгрузки товара.- Площадь пожара составила 30 квадратных метров, горела тара и продукция, - уточняют в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений, удалось не допустить распространения огня на основные помещения магазина.Еще до того, как к месту ЧП прибыли пожарные, из магазина эвакуировались десять человек. Никто из них не пострадал.- Звеньями газодымозащитной службы проведена проверка всех помещений здания, людей не обнаружено, - добавили в МЧС. - К месту пожара выезжали 12 единиц пожарно-спасательной техники и 58 человек. В течение часа пожарные справились с огнем. Причина пожара устанавливается.