В Нижнем Тагиле со службы уволили сотрудницу полиции, которая во время дежурства потеряла табельный пистолет Макарова, в магазине которого было восемь патронов.Напомним, инцидент произошел 29 декабря 2020 года. 37-летняя сотрудница ППСП потеряла ПМ во время патрулирования парка «Народный» на улице Фрунзе.Спустя пять дней табельное оружие нашлось. Его сдал в полицию мужчина, имевший за плечами множество судимостей. Он рассказал, что нашел оружие в сугробе.- Ее уволили, но служебная проверка, инициированная начальником УВД Нижнего Тагила полковником Абдулкадыровым, продолжается, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах.Наш собеседник уточнил, что служебная проверка из-за этого инцидента идет в том числе и в отношении командира отдельного батальона ППСП МУ МВД «Нижнетагильское» подполковника Романа Терещенко.- Будут выяснять, проводили ли командиры инструктажи с личным составом и как они их проводили, какой контроль осуществлялся за батальоном и так далее, - уточнил инсайдер.Силовик отметил, что в увольнение полицейской – вполне логично. Потеря табельного оружия является большим проступком в системе МВД. И даже если оружие находится, в подобных ситуациях провинившегося полицейского как правило увольняют.