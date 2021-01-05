Сегодня завершился третий этап легендарного ралли-марафона «Дакар». По его итогам уральский экипаж, состоящий из пилота Сергея Карякина и Антона Власюка, поднялся в общем зачете на четвертое место. До этого уральцы находились на шестой позиции.Вот как последний пройденный этап описал Сергей Карякин.- Этап по сложности выдался средним. Из отрицательных моментов: пробили колесо, застряли в дюне. Даже не в дюне, а, скорее, на каменистой горе с песком, - написал гонщик у себя на странице «Вконтакте».Багги уральского экипажа застряло на горе из-за того, что Сергей попытался избежать столкновения с другим автомобилем.- Если бы я не отвернул — столкновения не избежать. Из-за этой манипуляции мы повисли на самой вершине, - рассказал гонщик.В автомобиле системы багги гидроноги (аналога домкрата) – не предусмотрено. Поэтому спортсменам пришлось вылезать из автомобиля и откапывать его вручную. В итоге экипаж потерял драгоценные минуты. Но все равно спецучасток уральцы финишировали девятыми. В общем зачете экипаж достиг четвертого места. От лидера гонки в зачете багги свердловчане отстают на 9 минут и 22 секунды.