Екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист» по буллитам обыграл лидера Западной конференции КХЛ московский ЦСКА. Победу клубу принес бросок капитана команды Павла Дацюка в овертайме.Счет встречи открыл также Павел Дацюк, забросивший шайбу уже на четвертой минуте после начала матча, но хозяева отыгрались – 1:1.Второй и третий период прошли без забитых шайб. В овертайме обе команды создавали много опасных моментов у ворот друг друга, но ни один из них не закончился результативно.В итоге исход встречи решился в серии буллитов. Победу команде в серии буллитов принес бросок Павла Дацюка – 1:2. Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж сумел отразить все попытки армейцев.