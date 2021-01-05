В Свердловской области за 2020-й год существенно снизилось число ДТП, в том числе и тех, которые унесли человеческие жизни.- По данным министерства транспорта и дорожного хозяйства в Свердловской области в 2020 году на 8,8% сократилось число дорожно-транспортных происшествий и на 10,3% сократилось число погибших на дорогах, - приводит данные информационный портал Свердловской области.В региональном правительстве считают, что уменьшению числа ДТП способствовал проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В его рамках в прошлом году было модернизировано и оснащено проекционной разметкой 84 пешеходных перехода. Такую разметку видно издалека в темное время суток, а также в плохих погодных условиях. Подобный опыт внедряется уже в 14 регионах страны.