В Екатеринбургской епархии рассказали о том, где пройдет главное богослужение, посвященное Рождеству. Его проведет новый митрополит, который пришел на место Кириллу.- В ночь с 6 на 7 января 2021 года, Рождество Христово, в Свято-Троицком кафедральном соборе Екатеринбурга состоится общегородское праздничное богослужение, которое возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, - рассказали в епархии.Рождественское богослужение начнется 6 января в 23:30. В епархии уточнили, что служба пройдет с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований.Напомним, 13 декабря в Храме-на-Крови состоялась литургия, которую провел бывший екатеринбургский митрополит Кирилл. Эту служба стала его своеобразным прощанием со столицей Урала. Тогда многие СМИ обратили внимание, что в ходе службы нарушались санитарные требования: люди не соблюдали социальную дистанцию, многие прихожане были без масок, а во время причастия не менялись ложечки.