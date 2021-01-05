Во вторник, 5 января, в самом центре Екатеринбурга – на перекресте проспекта Ленина и Карла Либкнехта – оказалась парализована работа светофоров. Причиной тому стал автомобиль, который вылетел на пешеходную зону.На видео видно, что внедорожник пронесся по трамвайным путям, а затем, проехав перекресток, врезался в столб.- В ходе дорожно-транспортного происшествия автомобиль повредил шкаф управления, в результате чего была нарушена система работы всех светофоров на перекрестке. Дежурная бригада ЦОДа (Центр организации движения) незамедлительно выехала на место происшествия, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.В мэрии объяснили, почему автомобиль потерял управление. Оказалось, что водителю машины стало плохо.Замена технически сложного оборудования требует нескольких часов. Специалисты рассчитывают восстановить работу всех светофоров на одном из самых оживленных перекрестков города к 19 часам.