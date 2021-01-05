Водителям, которые едут в сторону ЖБИ и Синих Камней со стороны Базового, придется постоять в пробке. Причиной этому стало ДТП, которое произошло на въезде на мост.- Машины перегородили три ряда, пришлось отстоять огромную пробку. Но сейчас на место уже приехала ГИБДД, - рассказала читательница «КП-Екатеринбург» Екатерина.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.