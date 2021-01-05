В Свердловской области 400 спасателей МЧС будут следить за богослужениями, посвященными празднованию Рождества. Как рассказали в пресс-службе ведомства, праздничные мероприятия пройдут в 302 храмах и других учреждениях.Сотрудники МЧС уже начали проводить профилактические рейды по проверке противопожарного состояния.- Инспекторы государственного пожарного надзора проверяют исправность пожарной сигнализации, состояние эвакуационных выходов, наличие и исправность огнетушителей, - рассказали в МЧС.Также в ведомстве подчеркнули, что в ходе рейдов специалисты МЧС особое внимание обращают на знание священнослужителями порядка действий при пожаре.- В праздник ожидается большое количество прихожан, поэтому все служители храма должны знать, как им действовать в случае ЧС, чтобы не допустить паники и помочь прихожанам покинуть опасную зону, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.В ведомстве считают, что главный источник опасности в храмах – открытый огонь. Поэтому в ходе празднования в каждой церкви должен находиться ответственный, способный своевременно предотвратить возможный пожар.Профилактические рейды продлятся в храмах Свердловской области до 6 января, а в рождественскую ночь на праздничных богослужениях будут дежурить около 400 сотрудников МЧС.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.