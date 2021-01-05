В Нижнем Тагиле рядом с выездом из города в районе кладбища нашли труп пожилой женщины, обглоданный собаками, сообщает паблик «ЧП Нижний Тагил» во «ВКонтакте».Также подписчик сообщил, что документов при женщине не было, а полицейские делали поквартирный обход, пытаясь выяснить подробности произошедшего.В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области информацию о смерти женщины подтвердили.- По предварительным данным смерть женщины не носит криминальный характер. Идет проверка, - рассказали \\"КП\\" в ведомстве.Также в СК уточнили, что, по предварительным данным, повреждения от укусов были посмертные. То есть, смерть женщины не связана с тем, что ее при жизни растерзали собаки.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.