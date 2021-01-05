Стали известны подробности находки табельного пистолета Макарова в Нижнем Тагиле. Напомним, 37-летняя сотрудница ППСП потеряла «ствол» с восемью патронами в обойме 29 декабря 2020 года. Это произошло в парке «Народный» на улице Фрунзе.Источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах рассказал о мужчине, который нашел пропавший пистолет Макарова. Им оказался 53-летний неработающий тагильчанин, имевший за плечами множество судимостей.Еще в советские годы он был судим за кражу и хулиганство. Но на этом мужчина не остановился. Уже после распада СССР он был трижды судим за кражи, а также за хранение наркотиков (без цели сбыта) и незаконное производство наркотических средств.Житель Нижнего Тагила искупил вину перед обществом и сейчас не состоит под административным надзором. К счастью, после находки ПМ с полным магазином патронов у тагильчанина не возникло мыслей вернуться к криминальному прошлому. Он поднял табельный пистолет, валявшийся в сугробе, и отнес его в МУ МВД России «Нижнетагильское».По факту потери табельного оружия руководством нижнетагильского гарнизона полиции проводится служебная проверка, инициированная начальником ОВД Нижнего Тагила полковником полиции Ибрагимом Абдулкадыровым.