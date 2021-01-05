В Невьянске спасатели вывели заблудившихся лыжников из леса при помощи телефона.- 4 января двое мужчин из Екатеринбурга утром прибыли на электричке на железнодорожную станцию Будка, откуда выдвинулись на лыжах по лесному массиву в сторону железнодорожной станции Исеть. В 18.30 лыжники поняли, что заблудились и позвонили на единый телефон экстренных служб – «112», - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.Заблудившиеся лыжники сообщили спасателям, что находятся в районе одного из участков Таватуйского охотхозяйства, так как до этого они видели соответствующую надпись на табличке.После этого невьянские пожарные по сотовому связались с заплутавшими лыжниками, которые передали им через телефон свои геоданные.- По ним спасатели определили их местонахождение и помогли сориентироваться в направлении к поселку Аять, - уточнили в МЧС.Пока лыжники выходили из леса, спасатели постоянно находились с ними на связи и координировали маршрут по навигатору. В 19:53 лыжникам удалось выйти к поселку. Там их уже ждали пожарные.Помощь медиков заблудившимся лыжникам не понадобилась и мужчины смогли самостоятельно уехать домой.- К поискам привлекались 3 сотрудника МЧС России и 1 сотрудник полиции, - уточнили в МЧС.В ведомстве просят путешественников внимательно изучать маршрут, прежде чем отправляться в лес. Также нужно изучить предстоящую погоду.Прогулка должна проходить в светлое время суток. На всякий случай спасатели советуют предупредить родственников о том, куда вы направляетесь. Также необходимо взять с собой заряженный телефон, дополнительный источник питания для него, а также свисток, спички и навигатор. Все это может пригодиться.