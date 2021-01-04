В Екатеринбурге ОМОН Росгвардии помогает ГИБДД ловить пьяных водителей в период новогодних праздников. Бойцы вышли на улицы с 31 декабря по 3 января и за это время смогли пресечь десятки серьезных нарушений.- В результате совместной работы также пресечено 18 нарушений, связанных с управлением автомобилями в нетрезвом состоянии, 16 автолюбителей привлечены к административной ответственности за отказ пройти медицинское освидетельствование. В отношении 5 водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 29 правонарушителей управляли автомобилями не имея, или будучи уже лишенными, данного права, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Свердловской области.В ведомстве добавили, что бойцы ОМОНа будут ловить нарушителей на дорогах Екатеринбурга вплоть до 12 января.