В свердловской ГИБДД рассказали, как будут работать в новогодние праздники регистрационно-экзаменационных подразделения. Все праздники двери ведомства будут закрыты, кроме 6 и 9 января. В эти дни сотрудники РЭО два дня будут вести прием граждан.- Обратиться за регистрационными действиями с транспортными средствами, обменять или получить водительское удостоверение можно будет с 9 до 17 часов, без перерыва. Работа всех подразделений РЭО региона будет осуществляться по единому графику, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.Выходные дни в ГИБДД 5, 7, 8, 10 и 11 января. А уже 12 января прием будет вестись по обычному графику.