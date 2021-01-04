В Тавдинскую колонию, ИК-19, пытались пронести наркотики. Запрещенное вещество предназначалось для одного из заключенных, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области. По их данным, 1,75 граммов мефедрона спрятали в жевательных конфетах, которые передали мужчине.- Сотрудниками оперативного отдела совместно и управления собственной безопасности ГУФСИН была досмотрена посылка, предназначенная гражданину Т., осужденному за грабеж. В посылке были обнаружены спрятанные ухищренным способом в жевательных конфетах 17 капсул с неизвестным веществом белого цвета, предположительно наркотическим. Запрещенные предметы были изъяты и направлены тавдинским наркополицейским. Было произведено исследование, которое показало, что в 17 пакетиках находилось наркотическое вещество - мефедрон весом 1,75 грамм, - объяснили в пресс-службе регионального ГУФСИН.Теперь мужчине, кому предназначалась посылка, грозит еще один новый срок.