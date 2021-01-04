В Свердловской области полицейский, который работал в отделе по борьбе с наркотиками, сам попался на незаконном приобретении и хранении запрещенных веществ. 2 января оперуполномоченного остановили сотрудники ГИБДД на трассе Пермь-Екатеринбург недалеко от Красноуфимска. Автомобиль полицейского «Киа Рио» привлек инспекторов из-за неадекватной манеры вождения: машина резко маневрировала и неровно двигалась. Как сообщил «КП-Екатеринбург» источник в силовом ведомстве, водитель имел признаки алкогольного опьянения, а от освидетельствования отказался.Во время досмотра автомобиля в салоне обнаружили четыре коробки этилового спирта, вещество растительного происхождения в пластиковом коробке из-под витаминов, две пачки из-под сигарет, в которых были свертки с веществом синего цвета, перемотанные изолентой. В багажнике нашли две коробки и три конверта с остатками вещества растительного происхождения, которые ранее были упакованы как вещественные доказательства и имели соответствующими документами.- Согласно экспертизе, найденными веществами были гашиш массой 0,979 граммов, N-метилэфедрон массой 1,414 граммов и мефедрон массой 0,817 граммов, - добавил источник.В МВД устроили служебную проверку. Как известно, полицейский 1985 года рождения, на службе в органах с 2006 года, в должности с 2016 года, сейчас находится в звании старший лейтенант. В день задержания был на выходном, в гражданской одежде.Сейчас он задержан, заведено уголовное дело по статье за незаконные приобретение, хранение наркотиков в крупном размере.