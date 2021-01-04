Дорожные службы Екатеринбурга круглые сутки убирают снег с улиц города. По данным городского департамента информационной политики, за ночь 4 января коммунальные службы вывезли на полигоны 6,6 тысяч тонн снега.- В ночь с 3 на 4 января в уборке были задействованы 145 рабочих и 292 единицы дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, тракторы, фронтальные погрузчики и самосвалы. Особое внимание дорожники уделяют прометанию улиц, посыпке их противогололёдными материалами, удалению накатов, - уточнили там.В мэрии напоминают, что за состоянием внутридомовых территорий должны следить управляющие компании или собственники здания.