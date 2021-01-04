ДТП между квадроциклом и отечественным авто произошло в городе Полевской. 2 января пьяный водитель въехал в «ВАЗ-21154», но при сам пострадал и попал в больницу.Авария случилась на улице Малышева. 53-летняя женщина за рулем «ваза» ехала в сторону южной части города, как в друг ей навстречу по ее полосе двигается квадроцикл, под управлением мужчины. Чтобы уйти от столкновения авто-леди выехала на встречную полосу. Но там она въехала в квадроцикл, который вернулся на свою полосу.- В результате столкновения у водителя квадроцикла врачи диагностировали телесные повреждения: перелом левого бедра, закрытая черепно мозговая травма, сотрясение головного мозга, участник ДТП госпитализирован ЦГБ. Женщина водитель автомобиля «ВАЗ в ДТП не пострадала, - рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.После аварии сотрудники полиции выяснили, что водитель