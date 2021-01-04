Необычную просьбу получили свердловские полицейские прямо перед Новым годом. Через группу «02-Полиция Арти» в соцсети «Вконтакте» в ним обратилась местная жительница. Он рассказала, что ее восьмилетний сын мечтает стать полицейским ГИБДД, а также прокатиться на патрульном автомобиле. Сотрудники Госавтоинспекции по Артинскому району не смогли отказать школьнику.- Представители МВД пошли навстречу ребенку и подарили ему настоящее новогоднее чудо. Памятную экскурсию по патрульному автомобилю устроили старший инспектор ДПС лейтенант полиции Виталий Рогожкин и старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Владимир Шатохин. Кроме того, они вручили Саше подарок игрушку - парковку для полицейских машин, тематическую раскраску и сладости, - отметил полковник Валерий Горелых, глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.Сам восьмилетний Саша был в восторге от такого подарка. Мальчик еще больше захотел помогать людям, когда вырастит.- Я бы хотел стать полицейским для того, чтобы тоже помогать другим людям. Хочу делать добро и быть рядом с теми, кому необходима помощь, - поделился мечтой мальчик.