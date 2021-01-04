В Свердловской области объявили поиски 44-летнего мужчины. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали на своих страницах в соцсетях ориентировку на Евгений Александровича Заколпина. Мужчина пропал в городе Сухой Лог.По данным волонтеров, уралец перестал выходить на связь с 24 декабря.Приметы: Рост: 175 см., Телосложение: xудощавое, Цвет глаз: карие, Волосы: тёмно-русые, короткая стрижка.В день пропажи был одет в черную куртку с капюшоном, темно-серые джинсы, коричневые ботинки, черно-серую вязаную шапку.Если вы знаете о местоположении Евгения Заколпина, просят сообщить в полицию, а также по номеру 112 или волонтерам «Лиза Алерт» 8-800-700-54-52.