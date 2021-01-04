На Среднем Урале погода радует местных жителей настоящей зимней сказкой. Новая неделя, по данным синоптиков, обещает быть снова холодной и снежной. Сильные заморозки начнутся со среды, как подсказывает сервис gismeteo.В понедельник, 4 января ожидается утром – 14 градусов, затем воздух остынет до -15 до самого вечера. В течение дня будет идти небольшой снег.Во вторник, 5 января похожая ситуация с осадками. Но уже ночью начнет холодать до -16, днем до -17, а вечером до -19.В среду, 6 января, градусник покажет 20 градусов ниже нуля утром, а в течение дня температура воздуха будет опускаться до -22 градусов. Обещают также снег.Однако, самые сильные заморозки прогнозируют на конец недели. Там, по данным уральских синоптиков, стоит ждать пониженных температур в субботу от - 24 до - 30 градусов, в воскресенье – от 22 до -28 градусов.