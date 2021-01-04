Экипаж Сергея Карякина финишировал на первом этапе ежегодного ралли-марафона «Дакар». Уральские гонщики уступили лидеру 3 минуты и 9 секунд, их багги добралась шестой. Победителем этапа стал поляк Арон Домзала, он же возглавляет общий зачет в классе Т4.После финиша Сергей Карякин и его штурман Антон Власюк признались, что гонка была тяжелой. Иногда гонщикам приходилась идти буквально по приборам.- Стартовали с определённой стратегией на этап, но по ходу гонки пришлось менять тактику и подстраиваться под текущие условия. Весь СУ был пыльный . Пыльный настолько, что в некоторые моменты шли в прямом смысле по приборам. Немного огорчило то, что не все участники добросовестные и ответственные — были экипажи, которые не пропускали нас на обгон, из-за этого приходилось упираться в них, ехать что называется «со средней скоростью потока, - сказал Сергей Карякин.- В этом году первый участок и уже сложности. Сразу убойный спецучасток: камни, куча поломок у соперников. Думаю, что организаторы сделали так, чтобы отсечь большую часть соперников. Но мы проехали без поломок, - подтвердил Антон Власюк.Отметим, «Дакар» состоялся традиционно в Саудовской Аравии. Это будет пролог длиной в 11 километров, который поможет определить старт на первый этап. Всего же гонщикам предстоит проехать более 7600 километров.