Глава региона Евгений Куйвашев подписал постановление о программе государственных гарантий по бесплатному лечению граждан Свердловской области. В документе определены заболевания, при которых положено бесплатное лечение. В перечне - 22 заболевания. Действовать постановление будет на протяжении 2021-2023 годов.Оплата медицинских услуг лечебным заведениям будет осуществляться как из бюджета Свердловской области, так и по полису ОМС. Кроме того, в документе определены суммы, рассчитанные на каждого жителя. Норматив на 2021 год составит более 19,3 тысячи рублей на человека, в 2022 году - почти 19,9 тысячи рублей, а в 2023 - 21,1 тысячи рублей.Всего на программу потратят более 84,7 миллиардов рублей в этом году, и более 87 и 92 миллиардов в 2022 и 2023 годах соответственно.Напомним, что с 1 января 2021 года система здравоохранения Екатеринбурга перешла в ведение Минздрава Свердловской области. Чиновники заявляют, что это сделано для повышения эффективности работы медицинских учреждений региона, потому что теперь будет создана единая информационная база.