Жителям 11 домов на Уралмаше, которые остались сегодня без отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии, возвращают тепло. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга рассказали, что на данный момент к горячему водоснабжению уже подключен жилой дом №20 на Фестивальной улице. В остальных домах тепло должны вернуть в ближайшее время.- Повреждение устранили. Заменили четыре метра трубы. Запустили систему в обычном режиме, то есть теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено. Сейчас управляющая компания должна открыть все задвижки. Мы полностью закончили работы, - рассказали в ЕТК.В «УЖК Орджоникидзевский» также добавили, что сотрудники жилконторы сейчас ходят по домам и запускают отопление. Представитель управляющей компании также отметил, что на трубе установили хомут, который позволил только временно устранить аварию. По данным администрации города на энергомагистрали производится срочный ремонт повреждённого участка.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru