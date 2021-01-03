Специалисты МЧС по Свердловской области напомнили туристам о необходимости регистрации перед отправкой в походы. Спасатели отметили, что согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС за 10 дней до начала путешествия.- Это необходимо для вашей же безопасности, чтобы спасатели знали, где вас найти в случае ЧС. Даже у самых опытных туристов могут возникнуть непредвиденные ситуации, - отмечают в МЧС. - Информировать спасателей необходимо о маршрутах передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу.Заявку на регистрацию туристической группы можно оставить онлайн на сайте ГУ МЧС России по Свердловской области, перейдя по вкладке «Регистрация туристических групп». Также зарегистрировать маршрут можно с помощью почтового отправления, электронной почты или по телефону, обратившись в МЧС по месту планируемого путешествия.