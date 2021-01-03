В мэрии Екатеринбурга утвердили план организации и проведения ярмарок на 2021 год. Планируется, что каждую неделю торговые точки будут выставлять на площади 1905 года и на Шварца, 17. Помимо еженедельных торговых мероприятий, в новом году, пройдут ярмарки выходного дня и сезонные. Они будут организованы по адресам: улица Владимира Высоцкого, 12 «а», улица Санаторная, 3, квартал улиц Челюскинцев - Бориса Ельцина - набережной Рабочей Молодежи - проспекта Ленина - Воеводина -Малышева - Добролюбова - Карла Маркса - Горького -Дзержинского - Николая Никонова, улица Баумана, 48, переулок Черноморский, 2, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья.В День Победы и в День города праздничные ярмарки развернутся на улице Бориса Ельцина, 3 и в квартале 8 Марта - Ленина - Вайнера - Малышева - Пушкина - Первомайской - Пролетарской - Дзержинского.Отметим, что сейчас торговые палатки стоят в ледовом городке на площади 1905 года. Новогодняя ярмарка будет работать здесь до 26 января.