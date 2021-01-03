В Свердловской области шесть котельных в рамках эксперимента перевели с нефти, угля и газа на местное топливо - торф, дрова и биогаз. По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, после такой практики не только улучшилось теплоснабжение, но и снизилась зависимость котельных от внешних поставок энергоресурсов.- В коммунальной сфере зачастую используются продукты переработки нефти, уголь и природный газ. Это все привозное топливо и существуют непрогнозируемые риски, что может препятствовать стабильности в обеспечении теплоснабжением потребителей. Перевод котельных на местные виды топлива стал одним из возможных решений этих проблем. За счет него муниципалитеты укрепили свою энергобезопасность, - рассказал министр.Сегодня такие котельные отапливают часть жилых и социальных объектов в Алапаевском и Красноуфимском муниципальных образованиях, Сосьвинском, Талицком городских округах и ряде других населенных пунктов.В рамках программы «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области» за пять лет проведена модернизация 16 котельных. Общая стоимость работ составила более 65 миллионов рублей. В этот же период в разных территориях региона дополнительно, вне программы, на местные виды топлива перешли еще 30 теплоисточников.