В Екатеринбурге открывается необычный ресторан с платным входом и блюдами по себестоимости. Об этом сообщается в Instagram заведения под названием «Цех».- Концепция нашего ресторана очень проста и одновременно оригинальна: все блюда и напитки по себестоимости, никаких наценок в позднее время, выходные и праздники, вы платите за вход всего от 100 рублей. Вот и все, - пишут в аккаунте ресторана.Вход в «Цех» с 11 до 16 часов будет стоить 100 рублей, с 16 до 18 - 200, а с 18 до полуночи - 350. Ресторан появится на Мамина-Сибиряка, 58. Его планировали открыть еще в декабре, но дата по какой-то причине сдвинулась и в итоге первым днем работы станет 5 января.Отметим, что первое подобное заведение появилось в Казани. Сейчас по всей стране открыты двенадцать ресторанов.