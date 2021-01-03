В Екатеринбург прилетел Кирилл Серебренников. Фотографии с режиссером опубликовал на своих страницах в соцсетях уральский драматург Николай Коляда.- Сегодня в театр пришел Дед Мороз. Настоящий. Из Москвы приехал, - написал Николай Коляда.Драматург также написал, что режиссер приехал посмотреть на его театр. Судя по комментариям под постом, коллеги обменялись подарками, после чего Кирилл Серебренников поехал любоваться достопримечательностями Екатеринбурга. Провести экскурсию по нашим краям он просил ранее своих подписчиков в Instagram, сообщая о планируемой поездке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Мало не покажется»: Николай Коляда снова поработает с Кириллом Серебренниковым. На этом раз «Коляда-Театр» и «Гоголь Центр» сделают спектакль (подробнее)