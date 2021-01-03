Уральский гонщик Сергей Карякин получил допуск к «Дакару-2021». Он будет участвовать в марафоне в седьмой раз. На своей странице в Instagram Сергей Карякин рассказал, как прошла необходимая для участия в гонке техкомиссия.- Сегодня мы сделали самое важное - прошли техкомиссию. Длилась она примерно 1,5 часа, когда у других эта процедура занимала от силы 5-10 минут. Нашу машину внимательно осматривали, фотографировали и проверяли все наклейки, подтверждающие производителя, и омологацию. Во время проверки пришлось разобрать и потом обратно собрать примерно пол машины, - написал Сергей Карякин.Уральский гонщик объяснил, что такая серьезная проверка ожидала его команду не просто так - при заявке на гонку они допустили административную ошибку и вместо класса Т4, заявились в Т3. Однако, к счастью, по итогу техкомиссии у них получилось добиться желаемого: экипаж перенесли в нужный класс Т4, потому что машина соответствует этому классу, и присвоили стартовый номер 400 вместо 382.- В общих чертах про изменение классов: Т3 - легковые прототипы, построенные на базе, по сути, любой техники (но в рамках утвержденных FIA технических требований), Т4 - построенные на базе серийных SSV. Грузовики, которые раньше были Т4, теперь стали Т5, - объясняет Сергей Карякин.Марафон стартует сегодня в Джидде, в Саудовской Аравии. Это будет пролог длиной в 11 километров, который поможет определить старт на первый этап. Всего же гонщикам предстоит проехать более 7600 километров.