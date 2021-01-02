Необычный товар - 42 тысячи суточных цыплят поступил на оформление в Уральскую электронную таможню. Партию племенной птицы импортировала крупная птицефабрика региона. Самолет с малышами из Испании приземлился в тюменском аэропорту Рощино. Путь выдался нелегким: почти 11 часов полета птенцы провели в коробках по 80 штук.- Температура на улице опустилась до 30 градусов ниже нуля, что губительно для суточных пернатых. Поэтому специальный автомобиль с подогревом грузового отсека подъехал к трапу самолета, - пояснил начальник таможенного поста аэропорта Рощино Андрей Беньковский.Суточных цыплят на Урал из-за рубежа завозят несколько раз в год. Из них выращивают «родителей», которые производят яйца. В дальнейшем из яиц при инкубации получают промышленное стадо.