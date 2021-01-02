По данным на 2 января, за сутки в Свердловской области было проведено 1 650 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследованы 1 559 человек.- Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 3 303 652. Обследовано всего 3 126 850 человек, - приводит цифры оперштаб региона.Напомним, что всего с начала пандемии на Среднем Урале было выявлено 59 389 случаев COVID-19. При этом 1 544 человек скончались.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)