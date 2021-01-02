В рамках всероссийской акции «Тайный Дед Мороз» уже исполнено более 500 желаний свердловчан .В рамках всероссийской акции «Тайный Дед Мороз» исполнено уже более 500 желаний свердловчан. Напомним, марафон подарков стартовал в середине декабря. Всего для участия зарегистрировались более 37,6 тысячи человек со всей страны. Основная цель акции – объединить россиян в праздновании Нового года. Регистрация участников велась на сайте тайныйдедмороз.рф.Каждый «Тайный Дед Мороз» случайным порядком получил контактную информацию о человеке, которого ему необходимо было поздравить с Новым годом. Обмен подарками происходил в онлайн или офлайн формате по желанию участников. На сайте также можно было выбрать местонахождение получателя поздравления – регион, федеральный округ или всю страну.Фотографии участников с подарками размещались в социальных сетях с хештегами акции #ПодариНовогоднееЧудо, #Вместев2021, #ТайныйДедМороз, #ТайныйДедушкаМороз.Завершится марафон поздравлений 10 января 2021 года.Организаторами «Тайного Деда Мороза» выступили: команда акции взаимопомощи #МыВместе, Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», Всероссийский конкурс для школьников «Большая перемена».Акция проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.