В Свердловской области температура воздуха опустится до -40 градусов. Об этом сообщили синоптики Уральского гидрометцентра. Низкие температуры ожидаются и в соседних регионах. Специалисты отмечают, что среднесуточные температуры стали значительно ниже нормы.- 2 января в Пермском крае, 2-3 января в Свердловской области, в Курганской области и в г. Кургане, 2-5 января в Челябинской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха ниже климатической нормы на 7° и более. Ночью 2 января местами в Свердловской области ожидается сильный мороз с минимальными температурами воздуха -40°С, - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра.