В Ивделе новогодняя ночь стала последней для 62-летнего жителя Александра М. Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, а его тело нашел сын.- Мужчина приехал, чтобы поздравить отца с праздником. Сначала сообщил в скорую помощь, но прибывшим врачам оставалось лишь зафиксировать смерть, помочь они уже не могли, - отметил инсайдер «КП».Напомним, что замглавы Новоуральска Михаил Черницкий был застрелен на охоте. В чиновника случайно выстрелил друг во время перезарядки ружья.