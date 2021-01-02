Сотрудники отдела полиции №16 Нижнего Тагила поздравили с Новым годом детей из малообеспеченных семей. Дети пережили минуты радости, и поверили в волшебство, которое обязательно случается в праздничные дни.- Дети из этих, в основном, многодетных семей попали в поле зрения полицейских по разным причинам: у кого-то родители злоупотребляют спиртными напитками, не уделяя должного внимания воспитанию детей, кто-то, просто-напросто, оказался в тяжелом материальном положении, - отмечают в полиции Нижнего Тагила.Вручая подарки, полицейский Дед Мороз пожелал детям успехов, здоровья и примерного поведения. А родителям напомнили о том, как важно выполнять свои обязанности.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)