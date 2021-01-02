Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юля Михалкова подверглась жесткой критике после публикации последнего ролика в своем TikTok. Фанаты актрисы не оценили ее короткое платье, в котором она встречала Новый год.- Походку можно было и попроще сделать, - пишут поклонники.- Покороче платье не могла найти? Чего выпендриваться? – возмутились комментаторы.Однако многие также отметили красивую фигуру Михалковой , а некоторые даже заявили, что она достойна «Оскара».О новогодних традициях в семье Михалковой вы можете прочитать здесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Знали бы вы, как же я устала…»: Юлия Михалкова рассказала о ссоре «Уральских пельменей»По словам актрисы, сейчас актеры разделились на две группы, которые выступают отдельно друг от друга, а вместе их можно увидеть только по телевизору и в Екатеринбурге (подробности)«Алло, я вас слушаю!»: Юлия Михалкова проведет прямую линию для поклонниковУчастница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова, подобно президенту России, проведет свою прямую линию. По признанию артистки, организовать связь с поклонниками и ответить на их вопросы, ее сподвиг именно глава государства (подробности)