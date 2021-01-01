В Нижнем Тагиле 31 декабря в 23:50 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о пожаре в трехэтажном доме №21 по улице Попова.Как выяснилось на месте ЧП, в подъезде №3 в тамбуре запасного выхода на первом этаже загорелись санки и детская коляска, после сего подъезд наполнился дымом.Спасатели оперативно эвакуировали жильцов дома на улицу, после чего потушили загоревшиеся вещи. По предварительным данным причиной пожара стала непотушенная сигарета. Никто из людей не пострадал, но Новый год им пришлось встретить на улице. Об этом пишет издание TagilCity.ru.