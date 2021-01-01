Первая девочка, появившаяся на свет в 2021 году в Свердловской области, родилась всего через 29 минут после боя курантов – в 0 часов 20 минут 1.01.2021 года.Малышка, которую назвали красивым именем Диана, появилась на свет в Областном перинатальном центре. Ее мама – Елена Викторовна приехала из Пышминского района Свердловской области. Об этом рассказал пресс-секретарь регионального Минздрава Константин Шестаков.- Родилась 1 января 2021 года в 0 часов 20 минут, ее вес 2 килограмма 560 граммов, - сообщила медсестра после рождения девочки.