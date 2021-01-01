С 1 января 2021 года система здравоохранения Екатеринбурга перешла в ведение Минздрава Свердловской области. Чиновники заявляют, что это сделано для повышения эффективности работы медицинских учреждений региона, потому что теперь будет создана единая информационная база.Процесс интеграции медицины Екатеринбурга в региональную систему здравоохранения стартовал летом 2020 года. Уральская столица оставалась единственным городом в области, где здравоохранением заведовал муниципалитет.- Все учреждения здравоохранения, которые ранее находились в ведении региона и города Екатеринбурга, становятся государственными. Это должно улучшить их материальное положение и их информационное обеспечение, качество их работы, - рассказывает заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.Теперь сведения о пациентах будут собираться в единый банк, где врач сможет брать информацию о результатах обследования пациента. Это позволит обеспечить связь амбулаторного и стационарного звеньев, говорит Креков.Отметим, что в ведение области перешли 23 медицинских организации Екатеринбурга со штатом в 18 тысяч человек.