В Екатеринбурге и Свердловской области в период пандемии коронавируса в круглосуточном режиме работает телефон горячей линии 122, по которому жители региона могут обращаться с вопросами, связанными с коронавирусом.Итак, по каким вопросам можно звонить по телефону 122.1. Если у вас появились признаки простудного заболевания, по этому телефону вы можете узнать, как в период пандемии вам могут установить диагноз, получить назначение необходимого лечения и открыть больничный лист.2. Открытие, продление и закрытие больничного листа.3. Изменение назначенного лечения из-за улучшения ситуации или отсутствия динамики в лечении.4. Получение результата на ПЦР на коронавирус.5. Решение вопросов после получения положительного результата на коронавирус.6. Консультация по вопросам, связанным с контактными пациентами, или лечения инфекции у бессимптомных больных.7. Справочная информация по коронавирусу в Екатеринбурге и Свердловской области.