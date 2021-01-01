30 декабря в одной многоэтажек по улице Садовой в Нижнем Тагиле загорелась квартира. Огнеборцев на место ЧП вызвал местный житель, увидевший полыхающий балкон. Вызов поступил на пульт дежурного в 17:45.Как выяснилось, в квартире находился 28-летний мужчина, который на протяжении трех дней употреблял алкоголь. В злополучный вечер он проснулся и вышел на балкон покурить, но не затушил сигарету и отправился спать. В результате возник пожар.Молодой человек самостоятельно проснулся, но с огнем справиться не смог. Это сделали подоспевшие на вызов пожарные. Хозяин квартиры во время ЧП не пострадал.