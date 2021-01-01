В новогоднюю ночь в Каменске-Уральском Свердловской области вспыхнула квартира на третьем этаже одной из пятиэтажек. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в третьем часу ночи по местному времени.На место ЧП оперативно выехали три пожарных расчета и 11 человек личного состава. Пожарные обнаружили в горящей квартире человека, которого эвакуировали при помощи дыхательной маски, после чего передали медикам из скорой помощи.По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, с огнем спасатели справились всего за пару минут, площадь пожара составила 1 квадратный метр.