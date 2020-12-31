Временно исполняющий обязнности главы Екатеринбурга Алексей Орлов поздравил жителей уральской столицы с Новым годом. Публикуем обращение нового градоначальника, который сменил на этом посту Александра Высокинского.- Сегодня Екатеринбург – это современный мегаполис, город-миллионник. И наши взгляды на его развитие, приоритеты в организации городской среды, градостроительную политику, систему управления муниципалитетом будут строиться в интересах людей, живущих здесь, в сердце России.Уверен, что каждый екатеринбуржец, независимо от его мнений, характера, личных особенностей, возраста, профессии и уровня доходов, должен чувствовать себя комфортно, обладать всеми условиями для личностного роста.В прошедшем году мы столкнулись с небывалыми вызовами, серьезными испытаниями, сплотились, и все вместе встали на борьбу с пандемией. Как показал этот год, в Екатеринбурге продолжают жить и развиваться традиции меценатства, доброты и милосердия к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, - приводит слова Орлова пресс-служба городской администрации.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (подробнее)Силовики задержали отца Сергия во время штурма Среднеуральского женского монастыря. Его отвезли в Главное следственное управление СК по Свердловской области на допрос (подробнее)Детский омбудсмен рассказал, почему решил «сдать» отца Сергия силовикам. Игорь Мороков в одной из проповедей усмотрел призывы к суициду и обратился в прокуратуру (подробнее)Работают СК и спецназ: появилось видео из кельи отца Сергия после штурма Среднеуральского монастыря. Корреспондентам «КП-Екатеринбург» удалось пробраться на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас работают силовики (подробнее)«Здесь ОМОН и спецрота ГИБДД»: Дмитрий Соколов рассказал, что творится у стен обители отца Сергия. Участник шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов одним из первых приехал к Среднеуральскому монастырю (подробнее)Что происходит в Среднеуральском монастыре после задержания отца Сергия: прямая онлайн-трансляция. В монастыре после визита силовиков пострадала монахиня, у которой диагностировали перелом шейки бедра (подробнее)