В Екатеринбурге, по состоянию на 30 декабря 2020 года, зафиксировано 31 873 случая COVID-19. Об этом сообщается в информационном бюллетене управления Роспотребнадзора по Свердловской области.На втором месте в «рейтинге» - Нижний Тагил, там 3 567 случаев новой коронавирусной инфекции. На третьем – Ревда, 1775 случаев.- Мы с осторожностью говорим о позитивных тенденциях. О них свидетельствует некоторое снижение по внебольничным пневмониям, не намного, но меньше стало у нас амбулаторных больных. Плюс стабильно количество выписанных превышает число новых случаев. Все это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее, - заявил накануне заместитель губернатора Павел Креков.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКакая будет реакция организма на прививку от коронавируса: отвечает эксперт лабораторной диагностики. В эфире радио «КП Екатеринбург» [92,3fm] Александр Соловьев рассказал, что собою представляет новая вакцина, почему ее так быстро разработали и насколько она безопасна (подробнее)Когда в Свердловской области начнут прививать от коронавируса. На оперативном штабе озвучили месяц, с которого в регионе начнется вакцинация от COVID-19 (Подробнее).Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» включили в перечень контролируемых государством лекарств. Этот контролируемый Минздравом список создали в июле 2020 года, сюда вошли лекарства от коронавируса и средства профилактики этой опасной болезни. (Подробнее)