Жительница Среднеуральска 17-летняя Полина Фетисова, которая является мамой 3-летней дочки Ульяны, рассказала подписчикам свою страшный секрет. Как выяснилось, через несколько месяцев после родов у девочки скончалась бабушка. Но ей так и не сказали, что у нее родилась правнучка.- Бабушка умирала, но мне запретили говорить. Родители посчитали, что такие новости могут лишь ухудшить ее состояние. Она умерла и так и не узнав, что я родила Ульяну, - объяснила «КП»-Екатеринбург Полина Фетисова.Ранее девушка объяснила, почему никогда не будет рассказывать дочке о ее отце.- Зачем ей знать о человеке, который ее предал? Чтобы ее расстраивать, и она накручивала себя? Я держу обиду на него за дочь. За то, что он про нее говорил. За то, что он позволял другим говорить гадости про нее. За то, что оставил ее, хотя сам рос без отца. И за то, что он ее даже не признал. Я не хочу, чтобы этот человек появлялся в ее жизни, - написала Фетисова в своем блоге.Полную историю Полины и ее дочки вы можете прочитать здесь.