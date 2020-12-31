В Екатеринбурге владелец Hyundai Sonata разбил стекло собственному автомобилю, который мешал проехать скорой помощи.Инцидент произошел на ЖБИ, во дворе ЖК «Рассветный». Скорая пробиралась между припаркованными автомобилями и уперлась в стоящий Hyundai. Легковушка была заведена, но внутри никого не было. Водитель скорой сигналил и включал «кряки», но ничего не помогало – водитель машины не появлялся.Свидетелем произошедшего стал администратор паблика «Инцидент-Екатеринбург» во «Вконтакте». Он запустил прямой эфир и вскоре владелец Hyundai Sonata появился.- Двери заклинило, - констатировал автолюбитель. – Просто я ее сегодня помыл, видимо из-за этого.После этого владелец легковушки, не долго думая, взял в руки «балонник» и разбил им водительское стекло автомобиля. После этого он сел за руль и отъехал, дав возможность проехать скорой помощи.