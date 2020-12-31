Временно исполняющий полномочия мэра Екатеринбурга Алексей Орлов завел официальный аккаунт в Instagram.Возможно, на это нового главу подвиг пример губернатора Евгения Куйвашева. Напомним, до недавнего времени Алексей Орлов был заместителем главы региона. Губернатор на своей страничке в Instagram регулярно отвечает на вопросы свердловчан, большинство из которых связаны с жизнью в эпоху короновируса.Алексей Орлов обещает не отставать и реагировать на обращения граждан в «инсте».- Для руководителя такого крупного города, помимо реакции на официальные каналы обращений граждан, очень важно оперативно реагировать на запросы жителей, идущие напрямую, через социальную сеть. Также мне хотелось бы делиться со своими подписчиками напрямую хорошими, интересными изменениями в жизни Екатеринбурга, - приводит слова Алексея Орлова пресс-служба мэрии.Найти нового главу Екатеринбурга в социальной сети можно под ником glava.ekb