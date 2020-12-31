На Урале двое полицейских пришли на помощь автомобилисту, оказавшемуся в беде. В мороз до -27 градусов Цельсия на дороге между Серовом и Ивделем его иномарка вдруг сломалась. К счастью, через некоторое время мимо него проезжала машина ДПС с инспекторами Павлом Свиридовым и Дмитрием Белоусовым.- Подъехав к транспорту, они увидели у открытого капота водителя, в салоне - пассажира, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области. - Мужчина рассказал, что они возвращались из города Ивделя домой в город Верхотурье. По пути произошла поломка сцепления. Понимая, что с такой технической неисправностью продолжать движение нельзя, гражданин остановился, чтобы попытаться ее устранить. Однако все усилия были тщетными.Инспекторы взяли сломанную машину на буксир и отвезли ее в автосервис. Там машину починили.- Граждане выразили искреннюю благодарность автоинспекторам за своевременную помощь и после ремонта продолжили путь, - добавили в ведомстве.