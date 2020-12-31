Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры отчитались о том, как они боролись с вредоносной информацией в Интернете в уходящем 2020 году. Так, они нашли 66 сайтов, которые обучали детей, как бесплатно и с большим риском для здоровья и жизни ездить на поездах.- Данная информация побуждает несовершеннолетних к противоправным деяниям, оказывает негативное влияние на правосознание детей, которая может способствовать травмированию детей, в том числе с летальным исходом, - отмечают в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.В итоге сотрудники ведомства обратились в суд. По его решению, к 27 сайтам уже прекращен доступ. Остальные иски сейчас на рассмотрении.